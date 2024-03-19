Про кого сказал Путин: С кем может договориться Москва о мире на Украине Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие политики могут возглавить Украину в будущем, когда придёт время подписывать договор о мире. Кто из них может стать следующим главой бывшей УССР. 18 марта, 21:31 Кто станет следующим президентом Украины: Олег Царëв, Валерий Залужный, Александр Сырский, Наталья Поклонская, Сергей Аксëнов. Обложка © ТАСС / Станислав Тихомиров, Михаил Метцель, © Wikipedia / Mil.gov.ua, © VK / Наталья Поклонская

Почему переговоры с Зеленским отпадают

— Мы подумаем, с кем будем договариваться о мире, — заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 18 марта. По его словам, после отмены президентских выборов на Украине вопрос о том, с кем Россия будет вести переговоры, ещё ждёт ответа.

И дело тут даже не в отмене президентских выборов, хотя по украинским законам уже в мае Владимир Зеленский становится нелегитимным в связи с истечением срока полномочий. Но, даже если бы он переизбрался, едва ли это что-то поменяло.

Для Москвы Зеленский нерукопожатен уже давно. Когда-то Путин назвал украинские власти "шайкой наркоманов и неонацистов", не упомянув фамилию Зеленского, но всем стало ясно, о ком идёт речь. Зеленский перестал быть договороспособен с начала СВО, а осенью 2022-го он сам себе запретил переговоры с Россией.

Но главное в том, что с террористами (а Зеленский де-факто возглавляет террористическую группировку, которая обстреливает города, устраивает диверсии) переговоров не ведут. А с кем-то их вести придётся, просто кто-то должен подписать капитуляцию Украины. Гитлер в своё время облегчил задачу СССР, застрелившись и передав эту миссию другим.

Виктор Янукович, Николай Азаров, Олег Царёв

Виктор Янукович, Николай Азаров, Олег Царëв. Фото © Wikipedia / President.gov.ua, © ТАСС / Сергей Фадеичев, Станислав Тихомиров

Самым юридически логичным шагом было бы непризнание всего того, что произошло после февраля 2014 года, и восстановление "законного президента" Януковича. Но он может стать и самым провальным, думаю, нет смысла объяснять почему.

Если брать "старую гвардию", то сразу вспоминается экс-премьер Николай Азаров — прекрасный экономист и управленец. Но, увы, он тоже слишком прочно ассоциируется с прежней властью, которую никто не хотел защищать уже десять лет назад, к тому же он уже не молод.

Куда моложе бывший депутат Олег Царёв. Однако этого человека многие также считают "сбитым лётчиком", за ним тянется шлейф неудач.

Валерий Залужный, Александр Сырский и Алексей Арестович*

Валерий Залужный, Александр Сырский, Алексей Арестович*. Фото © Wikipedia / Mil.gov.ua, President.gov.ua

Может, кто-то из современных политиков, которые куда более популярны у нынешних украинцев? Но у них популярны люди, категорически неприемлемые для России. Тот же экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который хоть и не запятнан политическими интригами, зато увяз в военных преступлениях. К тому же он идейный нацист — носит браслет со свастикой. Да, он один из наиболее здравомыслящих людей на Украине, но здравомыслящий враг не лучше "упоротого".

Про его сменщика Александра Сырского и говорить нечего. Он хоть и бывший россиянин, но это делает его ещё хуже — классический манкурт, предатель.

Есть ещё бывший советник Зеленского Алексей Арестович*, который прославился многочисленными переобуваниями. Когда-то начинал как евразиец, читал лекции в России, выступал за единство, но после 2014-го стал украинским националистом. Сегодня он говорит правильные и неприятные для Киева вещи, но, очевидно, готовит сани с лета, рассчитывая заслужить репутацию "своего" у русскоязычной части Украины.

Пётр Симоненко, Елена Лукаш, Елена Бондаренко, Евгений Мураев

Можно было бы обратить внимание на политиков прошлого — тех же Петра Симоненко, Елену Лукаш, Елену Бондаренко, Евгения Мураева, Наталью Витренко. Но не очень понятно, где вообще сейчас эти люди, не утратили ли они связи с Родиной? К тому же к ним тоже могут быть вопросы за соглашательство, осуждение СВО и т.д. Про деятелей из бывшего т.н. оппозиционного блока я вообще молчу — они растоптали свою репутацию, перейдя на сторону киевского режима, отказавшись от всего того, за что их выбирали, классический пример — отец и сын Вилкулы.

Всё же надо понимать, что абсолютно все политики, оставшиеся на Украине после 2014-го, так или иначе себя дискредитировали, и тех из них, которые с радостью воспримут возвращение России, предстоит отдельно проверить на предмет лояльности и незавербованности западными спецслужбами. Нужно понимать, что коррумпированность, корыстолюбие и умение менять взгляды — отличительная черта почти всех украинских политиков, так что переобувшихся будет очень и очень много. И если искать лидера, то искать его лучше среди молодых, не запятнавших себя, при этом имеющих управленческий опыт, т.е. кризисных менеджеров, — что задача крайне трудная.

Сергей Аксёнов и Наталья Поклонская

Сергей Аксëнов и Наталья Поклонская. Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © VK / Наталья Поклонская

Не стоит забывать и о крымчанах. Политики нового образца, доказавшие России преданность и вовремя отделившиеся от Киева, могут также перенять эстафету. Руководители регионов как минимум, а как максимум новые лидеры Украины, обладающие собственной позицией и рисковавшие жизнью, чтобы войти в состав России. Среди таких можно было бы выделить Сергея Аксёнова и Наталью Поклонскую.

Кстати, можно обратить внимание на региональных украинских политиков, которые, возможно, не воспринимаются в качестве потенциального руководителя Украины, не обладают широкой известностью в России, но имеют богатый управленческий опыт и никак не запятнаны антироссийскими действиями и высказываниями.

А будет ли Украина?

И прежде чем искать такого лидера, нужно определиться с тем, что делать с Украиной. Какие-то области перейдут в состав России, и там этот вопрос стоять не будет, они будут напрямую замыкаться на Москву. Если Украина сохранится как государство, то нужно понять, в каком виде?

Сохранятся ли в нём западные области — это вообще отдельный вопрос, что с ними делать. И нужно понимать, что сохранение Украины должно подразумевать сохранение Россией полного контроля над ней. В противном случае мы рано или поздно получим новый 2014-й, потому что Украина продемонстрировала неспособность существовать в качестве нейтрального, независимого государства.

Насколько Россия готова осуществлять такой контроль? Не эффективней было бы всё же включить всю Украину (за исключением, возможно, западных областей) в состав РФ? Есть третий вариант: создать Новую Украину, включить её в состав Союзного государства РФ и РБ с последующим постепенным преобразованием его в полноценное федеративное государство. Все эти вопросы пока остаются открытыми.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Авторы Дмитрий Родионов