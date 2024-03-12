5 сигналов Запада, который решил сбросить с себя Украину Политолог Дмитрий Родионов — о том, что ряд заявлений представителей Запада свидетельствует о готовности пересмотреть границы Украины, призывая к мирным переговорам. 11 марта, 21:37 Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire / Zuma

Похоже, что успехи Российской армии на всех участках украинского фронта уже вносят значительные корректировки в подходы западных политиков к решению проблемы киевского режима. Из Европы и США приходит всё больше и больше сигналов о том, что на "нанесение стратегического поражения России" уже мало кто рассчитывает, а значит, необходима "заморозка" конфликта, чтобы не допустить её победы.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество поднять белый флаг" и приступить к переговорам с Россией. По его мнению, проигрывающая в конфликте сторона должна найти в себе мужество признать это и согласиться на переговоры.

Слова понтифика вызвали достаточно резкую реакцию как на Украине, так и среди некоторых западных политиков, так что Ватикану пришлось оправдываться. Пресс-секретарь папы Маттео Бруни заявил, что Франциск, говоря о белом флаге, не подразумевал капитуляцию Украины.

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / IPA / ABACA

Не совсем понятно, что тогда он подразумевал, учитывая, что Москва не раз подчёркивала, что к переговорам готова, но не на условиях Украины, которые, напомню, подразумевают не только отказ от выполнения целей СВО, но и возвращение к границам 1991 года, что совершенно невозможно. А переговоры на наших условиях — это и есть капитуляция Киева.

Конечно, едва ли главу Католической церкви можно считать человеком, озвучивающим сигналы политиков, однако его должность подразумевает серьёзный авторитет в Западном мире. А значит, его мнение там многие разделяют. Просто не все готовы произнести это вслух.

К чему призывает Эрдоган

На днях после встречи с украинским коллегой идею возобновить переговоры с Россией публично предложил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы готовы принять мирный саммит, к которому привлекут и Россию. В то время как мы по-прежнему солидарны с Украиной, мы будем продолжать работу с целью завершить войну на основе переговоров", — заявил он на совместной пресс-конференции. Опять же ни слова о том, что именно должно стать предметом переговоров и в каких границах по их итогам должна остаться Украина.

Понятно, что Эрдоган очень хочет снискать лавры миротворца и постоянно говорит о переговорах, не вдаваясь в детали того, какими они могут быть. И папа римский тоже не раз уже настаивал на их необходимости, пытался писать "мирные планы".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / AP / Francisco Seco

Мирный план генсека НАТО Йенса Столтенберга

Но вот заявление от человека, которого вряд ли можно было заметить в лагере "партии переговоров". "Мы должны сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана как независимая страна", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на церемонии вступления в альянс Швеции. И снова ни слова о том, в каких границах должна быть признана независимая Украина.

Хотя, стоп! Украина же уже признана Западом в границах 1991 года. Из слов Столтенберга можно сделать выводы, что это признание можно пересмотреть, и Украина может быть признана по новой. Уже в новых границах.

Западные СМИ

Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет распущена — и возникнет новая Украина на основании одностороннего заявления нынешнего Правительства Украины при поддержке высшего военного командования, пишет в колонке для журнала The American Spectator обозреватель издания Самир Тата.

"Мягкий раздел" страны уже стал реальностью де-факто, поэтому провозглашение так называемой новой Украины стало бы признанием этой реальности де-юре, убеждён он.

По мнению Таты, Россия уже добилась большей части своих стратегических целей, присоединив Крым в 2014 году и обеспечив к нему "сухопутный коридор" в 2022-м. Территория нового государства будет совпадать с той, которую фактически контролирует Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / ABACA / Pool

Эксперт считает, что это произойдёт осенью, накануне выборов президента США, что должно стать "октябрьским сюрпризом" (так в США называют событие, которое обычно происходит за месяц до выборов в ноябре и может повлиять на их результат) для Джо Байдена.

Не знаю, насколько это поможет Байдену, который уже, по всем прогнозам, неизбежно проигрывает выборы Дональду Трампу. Возможно, помогла бы реальная победа Украины, но это уже невозможно. А значит, единственная надежда — не дать победить России.

Сегодня многие политики и эксперты на Западе признают, что невозможно не только сделать так, чтобы Украина победила на поле боя, но и склонить Россию к переговорам по "формуле Зеленского". Остаётся одно: "заморозка" конфликта на существующей к моменту переговоров линии разграничения. То есть "вьетнамский" или "корейский" сценарий.

Не на это ли, избегая конкретных формулировок, намекает Столтенберг? Не к этому ли призывает папа римский, говоря о мужестве признать существующую реальность? К слову, такие призывы, причём с употреблением слова "заморозка", начали звучать ещё в конце прошлого года, когда всем стал очевиден провал украинского "контрнаступления".

В конец декабря британская Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника утверждала, что некоторые из самых активных союзников Украины обсуждают, что киевским властям следует согласиться на "заморозку конфликта" и выставить это в качестве своей победы.

Тогда же преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт в колонке для CNN высказал мнение, что "заморозка" боевых действий — это наиболее вероятный сценарий окончания конфликта на Украине, при том что политическое решение может быть принято через несколько лет.

Возобновление авиаперевозок на Украине

Есть некоторые признаки того, что на Западе уже готовят реализацию этого сценария. Накануне стало известно, что Киев начинает официальные переговоры с американским и европейским регуляторами по возобновлению авиаперевозок. По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, уже есть несколько европейских авиакомпаний, заинтересованных в открытии украинского воздушного пространства, в частности ирландская Ryanair.

Что ж, если решение об открытии украинского неба будет принято западными регуляторами, это будет ярчайшим свидетельством того, что на Западе готовы к приостановке конфликта здесь и сейчас. На любых условиях.

Другой вопрос в том, что, на мой взгляд, рано говорить о победе "партии переговоров". "Партия войны" всё ещё сильна, и её точка зрения по-прежнему определяет европейскую и американскую политику. Об этом говорят заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости ввода войск НАТО на Украину, его попытки переубедить сомневающихся и сформировать некую "коалицию". Об этом говорит поддержка этой инициативы некоторыми европейскими политиками, в частности президентом Чехии и главой МИД Польши. Об этом говорят переговоры немецких офицеров о возможности нанесения удара по Крымскому мосту немецкими ракетами. Несмотря на то что утечка, во всяком случае на время, предотвратила передачу Киеву Taurus, в Берлине обсуждают "обходную схему" вооружения Украины дальнобойными ракетами через Британию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Наконец, сторонникам "заморозки" нужно ещё уговорить на неё украинское руководство в лице президента Владимира Зеленского, который неоднократно выступал категорически против такого сценария. Впрочем, это уже "мелочи", мнение Украины тут вряд ли кто-то будет спрашивать.

Наконец, большой вопрос, а нужна ли такая "заморозка" России? Ведь для этого необходимо как минимум освободить те территории, которые являются территорией РФ по итогам референдумов. Как минимум — это потому, что есть ещё Харьков и Одесса, без освобождения которых нельзя считать цели СВО достигнутыми.

И да, о целях СВО. Кто гарантирует, что "новая" Украина, о которой рассуждает Тата, будет денацифицированной и демилитаризованной?

По мнению Таты, "новая" Украина будет иметь стратегическую автономию, чтобы выйти из сферы влияния России, не присоединяясь к экономическим и военным блокам, таким как ЕС и НАТО. Вообще-то именно это мы предлагали перед тем, как начать СВО, но наши предложения были проигнорированы. Не вижу смысла возвращаться к этому, даже если Запад сам предложит.

И потом переговоры нужны проигрывающей стороне, а это в данный момент не мы. Очень хорошо, что на Западе осознали (надеюсь, что это так), что Россию невозможно победить. Ждём осознания того, что Россия неизбежно выполнит все цели и задачи СВО. Только после этого можно о чём-то говорить.

Авторы Дмитрий Родионов