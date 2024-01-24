Время на подготовку: Какие сроки озвучивает Запад для войны с Россией Политолог Дмитрий Родионов — о том, как на Западе резко заговорили о третьей мировой, как к ней готовят общество СМИ в Европе и США. 23 января, 21:40 Какие сроки озвучивает Запад для военного конфликта с Россией. Обложка © Flickr / US Army Europe

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что стране нужно быть готовой к возможному нападению России, сообщает телеканал ZDF. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что, по мнению немецких военных экспертов, Москва будет в состоянии напасть на Литву, где сейчас располагаются немецкие военные, уже через несколько лет. По его словам, хотя это всего лишь оценка, имеющееся время Германия должна использовать для интенсивного вооружения.

Почему тема третьей мировой в западных трендах

Подробный сценарий такого конфликта со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Ходжеса опубликовало британское издание Daily Mail. Разумеется, по мнению авторов, конфликт должна начать Россия, которая нападёт на НАТО.

"Вторжение" России, по мнению авторов, начнётся с масштабных кибератак, целью которых будет дестабилизация инфраструктуры и спутниковой связи, что спровоцирует глобальные сбои. Затем Россия осуществит массированный ракетный удар по ключевым объектам инфраструктуры в Европе, включая аэропорты, морские базы и логистические узлы. После этого начнётся наземная операция, подразумевающая атаку на страны Прибалтики и Польшу. Далее ожидается, что российский флот попытается взять под контроль Северную Атлантику. Произойти всё это, правда, должно не скоро — в 2044 году.

Готовиться к конфликту с Россией в течение ближайших 20 лет также призвала британская The Telegraph, ссылаясь на заявление главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. Война, по его мнению, будет тотальной и потребует массовой мобилизации.

Война будет тотальной и потребует массовой мобилизации. Фото © Shutterstock

Немецкая Tagesspiegel ранее цитировала всё того же Бориса Писториуса, который считает, что Германии стоит осознать возможность начала конфликта с Россией через пять-восемь лет. "Я хочу разбудить наше общество", — говорил тогда глава военного ведомства.

А вот Bild не даёт НАТО таких сроков, по её мнению, Россия должна напасть на альянс уже в 2025 году. Ссылаясь на попавший к ним секретный документ Бундесвера, издание утверждает, что уже в самое ближайшее время Москва начнёт вторую волну мобилизации, в результате быстро разберётся с Украиной. После этого, по мнению авторов, в декабре текущего года должна последовать атака на НАТО — на фоне столкновений в Прибалтике Москва, воспользовавшись замешательством из-за президентских выборов в США, попытается пробить Сувалкский коридор.

Эпоха безмятежной тишины для Запада кончилась, утверждает американский портал Breitbart со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который прогнозирует войну НАТО с Россией, Китаем, Ираном и КНДР. По его мнению, у Запада есть лишь пять лет для подготовки к будущим конфликтам и для их предотвращения.

На прошлой неделе в интервью британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас также назвала срок три-пять лет — время, что есть у Европы, чтобы подготовиться "к угрозе со стороны России".

В общем-то, представителей Прибалтики понять легко — для них "российская угроза" была любимой темой для обсуждения ещё 30 лет назад, когда у Москвы с Западом было полное взаимопонимание. Для них это был способ потребовать больше денег на военные нужды, обосновать необходимость вхождения в НАТО. Сегодня им в унисон делают заявления уже страны Старой Европы, то есть тема стала общезападным трендом.

Зачем Запад постоянно пугает всех Россией

С одной стороны, угроза нападения России — хороший способ обосновывать необходимость поддержки Киева. Мол, если Россия победит на Украине, её аппетиты только вырастут. Мол, инвестируя в Украину, вы инвестируете в собственную безопасность.

С другой стороны, разговоры о "российской угрозе" позволяют проталкивать свои планы сторонникам перевооружения и наращивания военных расходов в странах, где состояние армии оставляет желать лучшего, типа Германии. Уже упомянутый Писториус недавно анонсировал, что Германия впервые за несколько десятилетий потратит более двух процентов ВВП на военные нужды.

Впрочем, есть и более серьёзное и страшное объяснение активизации разговоров о необходимости войны с Россией. Они к ней реально готовятся, внушая своему обывателю мысль о неизбежности войны с Россией, которая ни для кого не должна стать неожиданностью, попутно осуществляя "расчеловечивание русских" — прямо как это делала нацистская пропаганда накануне вторжения в СССР, чтобы солдатам проще было убивать тех, кого они считали "недочеловеками".

Накопление оружия, техники, снарядов и людей для войны с Россией

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к весне Брюссель сможет поставить Украине один миллион снарядов. Конечно, заявленная цифра у многих вызовет скепсис, ведь ещё недавно они жаловались на острую нехватку снарядов для Украины, мол, отдали всё, что было.

Западная военная промышленность долгие годы была заточена на выпуск оружия для локальных войн, для быстрого слома сопротивления заведомо более слабого противника. Западная военная наука после холодной войны вообще полагалась на нанесение небольшого количества высокоточных ударов, использование спецназа и т.д. То есть к длительной войне на широком фронте, с активным использованием артиллерии, постоянным передвижением войск они просто не готовились. И эту шокировавшую их самих неготовность наглядно продемонстрировал украинский конфликт.

Думаете, они за Украину забеспокоились? Нет, за себя. За свою неготовность к реальной войне с Россией, которую многие уже действительно воспринимают как реальность. Они пытаются в короткие сроки это исправить. Это касается и производства вооружений и боеприпасов, и создания укреплений, и формирования новых соединений и переброски их к границам России.

Процесс начался ещё до СВО. Весной 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщал о том, что из континентальных частей Северной Америки в Европу перебрасываются американские войска. Он указал на то, что в Польше и странах Прибалтики усиливались группировки войск США, реализовывалась концепция "четыре по 30", подразумевавшая создание 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, а также наличие 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней. Всего, по словам главы оборонного ведомства, Североатлантический альянс готовился сосредоточить рядом с границами России 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Сегодня мы видим, что процесс идёт уже полным ходом. В конце прошлого года президент России Владимир Путин рассказал о резком росте активности НАТО и увеличении числа войск альянса в Восточной и Центральной Европе.

Как сообщили в Минобороны Польши, военный бюджет страны предусматривает расходы в $29,8 млрд (3,1% от ВВП), а если включить Фонд поддержки Войска Польского, расходы на оборону могут достичь $40,1 млрд (4,2% ВВП). Кроме того, военные говорят о приведении "в полную готовность к реагированию и взаимодействию с оперативными силами" "теробороны", формировании войск обороны киберпространства, развитии возможностей противодействия "внезапной военной угрозе", повышении возможностей по размещению войск в восточной и северной частях страны (на Белорусском и Калининградском направлениях). Кроме того, сообщается о создании надлежащих условий для постоянного присутствия контингента ВС США, а также подготовке войск в ходе учений.

Власти Литвы прошлой осенью информировали о том, что в течение двух лет страна увеличила в 20 раз расходы на развитие военной инфраструктуры. В декабре же министр национальной обороны Литвы со своим коллегой из ФРГ подписали план действий по развёртыванию к 2027 году в республике немецкой бригады, включающей около 5 тыс. человек. А к 2030-му ожидается полномасштабное развёртывание целой дивизии (17,5 тыс. человек). На эти цели будет направлено около €4,5 млрд.

К 2030-му ожидается полномасштабное развёртывание целой дивизии (17,5 тыс. человек). Фото © Shutterstock

В прошлом году вблизи польской авиабазы Повидз состоялось открытие американской базы хранения военной техники ёмкостью до 2700 единиц, которая позволяет укомплектовать одну бронетанковую бригаду. Практически полностью завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Прибалтики, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолётов. Кроме того, ведётся активная модернизация балтийских военно-морских баз и портов для увеличения приёмоспособности кораблей альянса.

Можно, конечно, успокаивать себя тем, что сами же западные эксперты и политики отводят для подготовки к войне довольно значительные сроки. Но необходимо осознать серьёзность их намерений. И готовиться самим, понимая, что после нашей победы в СВО они не оставят нас в покое.

Впрочем, нужно сначала победить. Тем более что чем дольше затягивается конфликт, тем меньше сил остаётся у нас и больше времени на подготовку появляется у НАТО.

Авторы Дмитрий Родионов