Подземная армия ВСУ: Как Зеленский спрятал от партнёров 300 тысяч убитых украинцев Глава нацистского режима нагло врёт о нескольких десятках тысяч погибших боевиков ВСУ при том, что ряды воинских захоронений на Украине уходят за горизонт, а на воинских кладбищах всё равно не хватает мест. 17 марта, 21:31 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Paula Bronstein

О каких потерях ВСУ говорят западные СМИ

Мест на украинских кладбищах уже не хватает. Этим заинтересовались и западные журналисты, которые теперь открыто пишут о гигантских потерях ВСУ. The New York Times сообщает, что на западе страны даже раскапывают могилы погибших в Первой мировой войне. Доходит до того, что в одну могилу опускают два гроба. В Харькове сразу три кладбища объявили, что места закончились.

Растёт спрос на кладбищенских работников. Во Львове самая востребованная профессия — могильщик. Летом прошлого года власти даже объявили официальный набор непьющих и патриотически настроенных украинцев. За работу на крупнейшем в городе Лычаковском кладбище предлагали 500 гривен (более 1100 рублей) в час.

Ряды воинских захоронений ВСУ уходят за горизонт. Фото © Telegram / "Грантоед.by"

По данным экспертов, "с февраля 2022 года количество заказов на поставку гробов выросло на 179%, что подтверждается данными, опубликованными на сайте госзакупок Украины Prozorro, по всей стране разрастаются кладбища, и даже в Киеве под кладбище выделили огромную территорию площадью 260 гектаров". Новое военное кладбище, которое планируют создать в Киеве, кстати, больше, чем знаменитое Арлингтонское в Вашингтоне, где захоронено 407 тысяч человек. Оно будет рассчитано на 650 тысяч могил.

— 31 тысяча украинских военных погибла на этой войне, — заявил Зеленский 25 февраля на пресс-конференции в Киеве, сообщив при этом, что у России погибших и раненых якобы около 500 тысяч человек.

Вполне реальными выглядят, к примеру, данные израильской разведки, которую уж никак нельзя заподозрить в симпатиях к Российской армии. По её оценкам, через год после начала спецоперации Украина потеряла 157 тысяч человек убитыми, 234 тысячи ранеными и 17 230 солдат сдались в плен. Спустя два с лишним года после начала спецоперации с учётом данных Минобороны РФ, а также цифр, публиковавшихся в украинских и западных СМИ, потери Украины могут составлять 350–400 тысяч человек убитыми и 500–600 тысяч человек ранеными. Потери России по отношению к потерям Украины израильская разведка, а также большинство экспертов оценивают как в десять раз меньшие.

Украинские телеграм-каналы пестрят снимками погостов, где воинские захоронения с установленными на могилах государственными флагами буквально уходят за горизонт. И каждый день появляются всё новые могилы.

На этом фоне заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что потери ВСУ с начала специальной военной операции России на Украине составили якобы всего 31 тысячу человек убитыми, было расценено как наглая и циничная ложь не только в России, но даже на самой Украине и в США, поддерживающих Незалежную.

— То, что Зеленский врёт, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь каждый вэсэушник, — отреагировала на это заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Зеленский, по её мнению, занизил потери ВСУ ради западного финансирования.

— Думаю, именно этим и объясняется то, что он занизил в разы потери, оставив в рядах ВСУ столько мёртвых душ, чтобы их финансировали как живых. А деньги киевская банда продолжит выводить на заграничные счета, — пояснила она.

В украинских же соцсетях на очередное враньё своего верховного главнокомандующего ответили нецензурной бранью, посоветовав ему пройтись по местным кладбищам, где ряды воинских захоронений уходят за горизонт.

Почему Зеленский врёт о потерях

— Наш министр обороны назвал где-то 320 тысяч потери, и это только убитыми... Врёт как сивый мерин, как говорится, вот что можно сказать про слова Зеленского. Тем, что только в ходе контрнаступления они за полгода потеряли почти 160 тысяч убитыми и ранеными и более трёх тысяч военной техники, — отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

В ходе контрнаступления они за полгода потеряли почти 160 тысяч убитыми и ранеными. Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, заявление Зеленского адресовано не столько украинским гражданам, сколько западным кураторам, взявшим на содержание нынешний киевский режим. — Заявление Зеленского о потерях ВСУ — это чудовищно заниженные цифры, махинации с мёртвыми душами, от которых страдают украинские семьи. В Крынках он погубил тысячи душ, в том числе мобилизованных с юго-восточных русских городов Украины... Это далеко не единичный пример того, что киевский режим вешает нашим людям на временно оккупированных территориях Украины лапшу на уши. Для чего? Очень просто. Зеленский обращается не к народам Украины... В каждой своей речи он на самом деле говорит со своими западными кураторами, каждое слово взвешено именно с расчётом на их реакцию, — сказал он.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет полагает, что Зеленский врёт, чтобы успокоить как раз своих граждан, поскольку реальные данные о потерях могут шокировать украинцев и негативно сказаться на настроениях населения. "Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери", — считает он.

Киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику потерь ВСУ. Фото © ТАСС / АР / Leo Correa

Не поверила Зеленскому даже сверхлояльная к Украине американская пресса, поддерживающая киевский режим. Так, газета The New York Times, не опровергая прямо слова Зеленского о 31 тысяче погибших, не удержалась от того, чтобы сообщить, что, по оценке Пентагона, ещё в конце прошлого лета потери Украины уже составляли 70 тысяч человек убитыми и 100–120 тысяч ранеными.

Авторы Владимир Дюжий