Инфраструктурный объект повреждён под Белгородом после атаки дрона ВСУ
В селе Тишанка Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ был повреждён инфраструктурный объект, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что специалисты в скором времени приступят к ликвидации последствий.
"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва повреждён инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что накануне силы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Затем БПЛА самолётного типа врезался в многоэтажку, погиб мужчина. Ещё один украинский беспилотник удалось сбить.
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