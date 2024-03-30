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30 марта, 16:21

Инфраструктурный объект повреждён под Белгородом после атаки дрона ВСУ

В селе Тишанка Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ был повреждён инфраструктурный объект, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что специалисты в скором времени приступят к ликвидации последствий.

"Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва повреждён инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее Life.ru писал, что накануне силы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Затем БПЛА самолётного типа врезался в многоэтажку, погиб мужчина. Ещё один украинский беспилотник удалось сбить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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