Губернатор Гладков разрешил работу белгородских ТЦ при соблюдении ряда условий

По его словам, на заседании оперативного штаба было принято разрешить работу ранее закрытым торговым точкам, если они имеют кирпичную кладку, заклеены пленкой, а персонал обучен оказанию первой медицинской помощи.

"Даём возможность открыться руководителям и торговых центров, которые были в последнее время закрыты, если они имеют кирпичную кладку, если они заклеены пленкой, если обучен персонал оказанию первой медицинской помощи и отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей, то мы разрешаем им работать", — сообщил губернатор.