Губернатор Гладков разрешил работу белгородских ТЦ при соблюдении ряда условий
Белгородские власти разрешили работу некоторых торговых центров, которые удовлетворяют строгим требованиям безопасности. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в субботу, 30 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, на заседании оперативного штаба было принято разрешить работу ранее закрытым торговым точкам, если они имеют кирпичную кладку, заклеены пленкой, а персонал обучен оказанию первой медицинской помощи.
"Даём возможность открыться руководителям и торговых центров, которые были в последнее время закрыты, если они имеют кирпичную кладку, если они заклеены пленкой, если обучен персонал оказанию первой медицинской помощи и отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей, то мы разрешаем им работать", — сообщил губернатор.
Life.ru регулярно сообщает о том, что Белгород и приграничные территории регулярно обстреливаются со стороны ВСУ. Буквлаьно сутки назад силы ПВО уничтожили целых 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Затем беспилотник самолётного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, погиб мужчина. Ещё один украинский беспилотный летательный аппарат ближе к вечеру удалось уничтожить.
Telegram / Настоящий Гладков