Силы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны было сбито 15 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.

Очевидцы рассказали о громких взрывах в Белгороде и области

Очевидцы рассказали о громких взрывах в Белгороде и области

Ночную атаку на Белгород уже прокомментировал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия повреждения получили 37 квартир, здания "Белгород-арены" и городской гимназии. Среди жителей пострадавших нет.