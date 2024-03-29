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29 марта, 04:22

Силы ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Минобороны: Силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны было сбито 15 снарядов РСЗО Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ночную атаку на Белгород уже прокомментировал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия повреждения получили 37 квартир, здания "Белгород-арены" и городской гимназии. Среди жителей пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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