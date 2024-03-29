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29 марта, 20:41

Администрация Белгорода опровергла информацию о комендантском часе

Администрация Белгорода заявила, что распространяющаяся в Сети информация о том, что в регионе ввели комендантский час, не соответствует действительности.

"Внимание, фейк! Распространяется ложная информация о том, что в Белгородской области вводится комендантский час, причём со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова", — говорится в телеграм-канале мэрии.

Жителям пояснили, что подобные вбросы производятся с целью посеять панику среди населения. В мэрии также призвали граждан доверять только официальным источникам.

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Напомним, уже долгое время область подвергается атакам со стороны киевского режима. Так, например, сегодня в результате удара беспилотника по жилой многоэтажке в Белгороде погиб один человек. Супруга мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны на лице и поверхностный ожог бедра.

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Telegram / Настоящий Гладков

Николь Вербер
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