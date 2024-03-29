Администрация Белгорода опровергла информацию о комендантском часе

Администрация Белгорода заявила, что распространяющаяся в Сети информация о том, что в регионе ввели комендантский час, не соответствует действительности.

"Внимание, фейк! Распространяется ложная информация о том, что в Белгородской области вводится комендантский час, причём со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова", — говорится в телеграм-канале мэрии.