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31 марта, 00:55

ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 снарядов

СЦКК: ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Только за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. 21 удар пришёлся на Горловское направление, а оставшиеся десять были нацелены на столицу региона. Об этом говорится в свежей статистике Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате обстрелов повреждения получили одно жилое домостроение и один объект инфраструктуры. Жертвы среди гражданских отсутствуют, один человек получил ранение.

"Всего выпущена 101 единица различных боеприпасов", — уточнили в СЦКК.

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Несмотря на серьёзный дефицит оружия, боевики киевского режима продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и домам мирных жителей на территории России. Недовольство происходящим выразили даже Соединённые Штаты.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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