ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 снарядов

Только за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. 21 удар пришёлся на Горловское направление, а оставшиеся десять были нацелены на столицу региона. Об этом говорится в свежей статистике Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.