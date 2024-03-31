ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 снарядов
СЦКК: ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР
Только за прошедшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. 21 удар пришёлся на Горловское направление, а оставшиеся десять были нацелены на столицу региона. Об этом говорится в свежей статистике Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В результате обстрелов повреждения получили одно жилое домостроение и один объект инфраструктуры. Жертвы среди гражданских отсутствуют, один человек получил ранение.
"Всего выпущена 101 единица различных боеприпасов", — уточнили в СЦКК.
Несмотря на серьёзный дефицит оружия, боевики киевского режима продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и домам мирных жителей на территории России. Недовольство происходящим выразили даже Соединённые Штаты.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine