Украина атаковала сразу три приграничных села в Курской области

Село Гуево Суджанского района подверглось второму за день обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате повторной атаки был разрушен сарай, а также повреждены окна в частных домовладениях.

Последствия обстрела села Гуево Суджанского района. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"Вновь обстреляно со стороны Украины село Гуево Суджанского района. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела разрушен сарай, повреждены окна, кровли, заборы в пяти домовладениях", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Кроме того, украинская армия атаковала населённые пункты Рыльского района, добавил губернатор. Он рассказал, что в селе Красный Пахарь повреждён сарай, а в селе Козино было нарушено электроснабжение, но сейчас его уже восстановили.