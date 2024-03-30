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30 марта, 17:55

Украина атаковала сразу три приграничных села в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ вновь обстреляли село Гуево Суджанского района

Последствия обстрела села Гуево Суджанского района. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела села Гуево Суджанского района. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Село Гуево Суджанского района подверглось второму за день обстрелу со стороны ВСУ. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате повторной атаки был разрушен сарай, а также повреждены окна в частных домовладениях.

Последствия обстрела села Гуево Суджанского района. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела села Гуево Суджанского района. Фото © Telegram / Роман Старовойт

"Вновь обстреляно со стороны Украины село Гуево Суджанского района. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела разрушен сарай, повреждены окна, кровли, заборы в пяти домовладениях", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Кроме того, украинская армия атаковала населённые пункты Рыльского района, добавил губернатор. Он рассказал, что в селе Красный Пахарь повреждён сарай, а в селе Козино было нарушено электроснабжение, но сейчас его уже восстановили.

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Утром Life.ru сообщал, что село Гуево оказалось подвержено атаке ВСУ. К счастью, никто не пострадал. Повреждения получили только четыре домовладения, а также хозпостройки и заборы.

Александра Мышляева
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