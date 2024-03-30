Подросток ранен в результате новой атаки ВСУ на Брянскую область

"В результате террористической атаки один подросток получил ранение. В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, нарушено энергоснабжение", — написал он в своём телеграм-канале, отметив, что сейчас на месте работают экстренные службы.