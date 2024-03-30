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30 марта, 10:32

Подросток ранен в результате новой атаки ВСУ на Брянскую область

Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области, пострадал подросток

Вооружённые силы Украины обстреляли село Курковичи Брянской области, в результате атаки пострадал подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате террористической атаки один подросток получил ранение. В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, нарушено энергоснабжение", — написал он в своём телеграм-канале, отметив, что сейчас на месте работают экстренные службы.

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Ранее Life.ru сообщал, что утром атаке украинских террористов подверглось село Гуево Курской области. Никто из жителей, к счастью, не пострадал. Повреждены лишь хозпостройки и заборы.

Обложка ©

ТАСС / Силантьев Евгений

Александра Мышляева
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