Подросток ранен в результате новой атаки ВСУ на Брянскую область
Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области, пострадал подросток
Вооружённые силы Украины обстреляли село Курковичи Брянской области, в результате атаки пострадал подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате террористической атаки один подросток получил ранение. В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, нарушено энергоснабжение", — написал он в своём телеграм-канале, отметив, что сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее Life.ru сообщал, что утром атаке украинских террористов подверглось село Гуево Курской области. Никто из жителей, к счастью, не пострадал. Повреждены лишь хозпостройки и заборы.
ТАСС / Силантьев Евгений