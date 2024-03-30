Губернатор Курской области сообщил об очередном обстреле приграничного села
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района
Разрушения в селе Гуево после украинского обстрела 30 марта. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Село Гуево Суджанского района оказалось этим утром под обстрелом со стороны ВСУ. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, повреждены оказались четыре домовладения, а также хозпостройки и заборы. Никто из жителей, к счастью, не пострадал.
"Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении", — добавил глава региона.
Life.ru регулярно сообщает о том, что приграничные города и сёла России регулярно обстреливаются со стороны ВСУ. Буквально сутки назад силы ПВО уничтожили целых 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Затем беспилотник самолётного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, погиб мужчина.