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30 марта, 07:12

Губернатор Курской области сообщил об очередном обстреле приграничного села

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района

Разрушения в селе Гуево после украинского обстрела 30 марта. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Разрушения в селе Гуево после украинского обстрела 30 марта. Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Село Гуево Суджанского района оказалось этим утром под обстрелом со стороны ВСУ. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, повреждены оказались четыре домовладения, а также хозпостройки и заборы. Никто из жителей, к счастью, не пострадал.

"Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении", — добавил глава региона.

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Life.ru регулярно сообщает о том, что приграничные города и сёла России регулярно обстреливаются со стороны ВСУ. Буквально сутки назад силы ПВО уничтожили целых 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Затем беспилотник самолётного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, погиб мужчина.

Марина Калегина
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