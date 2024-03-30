Губернатор Курской области сообщил об очередном обстреле приграничного села

Село Гуево Суджанского района оказалось этим утром под обстрелом со стороны ВСУ. Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, повреждены оказались четыре домовладения, а также хозпостройки и заборы. Никто из жителей, к счастью, не пострадал.