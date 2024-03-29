ВСУ поймали на подготовке к открытию нового фронта на границе с Россией и Белоруссией
Военный корреспондент Ткач: Украина готовится к наступлению России
ВСУ готовятся к наступлению российских войск по всем фронтам. Украинские подразделения вынуждены жертвовать резервами на линии соприкосновения, чтобы избежать открытия нового фронта, сообщил военный корреспондент "Украина.ру" Василий Ткач.
"Уже понятно, что с резервами у Киева большая проблема. Большая часть границы Украины с Россией, не то чтобы совсем не прикрыта, но вызывает у них большие опасения. Потому что мы действительно можем из Белгородской области, из Курской, с территории Белоруссии на них направить войска", — отметил корреспондент в беседе с Ura.ru.
Журналист отметил, что из-за постоянного давления российских войск ВСУ вынуждены использовать ресурсы на оборону и не могут их перебрасывать в необходимом количестве именно на линию соприкосновения, где идут бои. Он рассказал, что сейчас власти Украины пытаются успокоить народ и показать свою готовность к наступлению России. По его словам, выезд Зеленского в окопы в Сумской области — спланированная пиар-акция, чтобы показать, что власти смогут защитить регионы.
Ткач добавил, что инициатива находится на стороне РФ, о чём говорят несколько фактов. Военные улучшают свои позиции на всех направлениях, что подтверждается Министерством обороны. Кроме того, по данным коллег корреспондента, ВС РФ постоянно продвигаются вперёд, улучшая позиции.
Ранее главком украинских войск Александр Сырский заявил, что одной из актуальных целей ВСУ является подготовка новой наступательной операции. Он признал серьёзные проблемы армии Украины на поле боя. Кроме того, он отметил, что украинским войскам нечем ответить на применение ВС РФ управляемых авиабомб.
Shutterstock / FOTODOM