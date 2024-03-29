ВСУ поймали на подготовке к открытию нового фронта на границе с Россией и Белоруссией

ВСУ готовятся к наступлению российских войск по всем фронтам. Украинские подразделения вынуждены жертвовать резервами на линии соприкосновения, чтобы избежать открытия нового фронта, сообщил военный корреспондент "Украина.ру" Василий Ткач.

"Уже понятно, что с резервами у Киева большая проблема. Большая часть границы Украины с Россией, не то чтобы совсем не прикрыта, но вызывает у них большие опасения. Потому что мы действительно можем из Белгородской области, из Курской, с территории Белоруссии на них направить войска", — отметил корреспондент в беседе с Ura.ru.

Журналист отметил, что из-за постоянного давления российских войск ВСУ вынуждены использовать ресурсы на оборону и не могут их перебрасывать в необходимом количестве именно на линию соприкосновения, где идут бои. Он рассказал, что сейчас власти Украины пытаются успокоить народ и показать свою готовность к наступлению России. По его словам, выезд Зеленского в окопы в Сумской области — спланированная пиар-акция, чтобы показать, что власти смогут защитить регионы.

Ткач добавил, что инициатива находится на стороне РФ, о чём говорят несколько фактов. Военные улучшают свои позиции на всех направлениях, что подтверждается Министерством обороны. Кроме того, по данным коллег корреспондента, ВС РФ постоянно продвигаются вперёд, улучшая позиции.