США заступились за Россию на фоне энергетического террора Украины
Зеленский: США недовольны ударами Украины по российским энергообъектам
Соединённые Штаты выразили Украине недовольство в связи с атаками на российские объекты энергоинфраструктуры. Такое признание в интервью американской газете The Washington Post сделал Владимир Зеленский.
"Реакция Соединённых Штатов на это не была позитивной", — посетовал политик.
Зеленский подчеркнул, что ВСУ используют для ударов собственные беспилотники. Поэтому, уверен он, Вашингтон или другие союзники Киева не могут наложить запрет на энергетический террор.
В последнее время участились удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так, 12 марта после прилёта БПЛА загорелся Кстовский НПЗ, спустя четыре дня в прицеле дронов оказались сразу два предприятия под Самарой, а на следующие сутки инцидент повторился на Кубани. Список мог быть длиннее, если бы дежурные системы ПВО не сбивали больше сотни беспилотников ежедневно.
Flickr / President Of Ukraine