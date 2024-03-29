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29 марта, 20:56

США заступились за Россию на фоне энергетического террора Украины

Зеленский: США недовольны ударами Украины по российским энергообъектам

Соединённые Штаты выразили Украине недовольство в связи с атаками на российские объекты энергоинфраструктуры. Такое признание в интервью американской газете The Washington Post сделал Владимир Зеленский.

"Реакция Соединённых Штатов на это не была позитивной", — посетовал политик.

Зеленский подчеркнул, что ВСУ используют для ударов собственные беспилотники. Поэтому, уверен он, Вашингтон или другие союзники Киева не могут наложить запрет на энергетический террор.

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В последнее время участились удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так, 12 марта после прилёта БПЛА загорелся Кстовский НПЗ, спустя четыре дня в прицеле дронов оказались сразу два предприятия под Самарой, а на следующие сутки инцидент повторился на Кубани. Список мог быть длиннее, если бы дежурные системы ПВО не сбивали больше сотни беспилотников ежедневно.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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