США заступились за Россию на фоне энергетического террора Украины

Соединённые Штаты выразили Украине недовольство в связи с атаками на российские объекты энергоинфраструктуры. Такое признание в интервью американской газете The Washington Post сделал Владимир Зеленский.

"Реакция Соединённых Штатов на это не была позитивной", — посетовал политик.