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29 марта, 11:39

Российская ПВО за сутки уничтожила 175 украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны за сутки сбила 175 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", — говорится в сообщении ведомства.

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Также сегодня ночью, 29 марта, российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики и системе противовоздушной обороны ВСУ. Для этого были задействованы, в частности, гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Цели удара были достигнуты, все объекты поражены.


Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Вишнякова
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