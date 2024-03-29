Российская ПВО за сутки уничтожила 175 украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны за сутки сбила 175 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 175 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", — говорится в сообщении ведомства.