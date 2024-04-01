Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской области
Минобороны: Два беспилотника самолётного типа сбиты в Белгородской области
Киевский режим предпринял очередную провальную попытку атаковать территорию России с использованием беспилотников. Как уточнили в Минобороны РФ, два украинских дрона были замечены и уничтожены в Белгородской области.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее вблизи границ Липецкой области были замечены беспилотники, на территории региона ввели режим воздушной опасности. Аналогичные предупреждения объявлены в Воронежской и Курской областях. Российские средства противовоздушной обороны готовы к отражению возможной атаки.
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