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1 апреля, 20:47

Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской области

Минобороны: Два беспилотника самолётного типа сбиты в Белгородской области

Киевский режим предпринял очередную провальную попытку атаковать территорию России с использованием беспилотников. Как уточнили в Минобороны РФ, два украинских дрона были замечены и уничтожены в Белгородской области.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны РФ: Два украинских БПЛА перехвачены в Белгородской области
Минобороны РФ: Два украинских БПЛА перехвачены в Белгородской области

Ранее вблизи границ Липецкой области были замечены беспилотники, на территории региона ввели режим воздушной опасности. Аналогичные предупреждения объявлены в Воронежской и Курской областях. Российские средства противовоздушной обороны готовы к отражению возможной атаки.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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