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1 апреля, 19:25

В Курской области введён режим угрозы атаки БПЛА

Губернатор Старовойт: Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области

На территории Курской области объявлена угроза атаки беспилотников, предупредил губернатор региона Роман Старовойт.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал он в телеграм-канале.

Российская ПВО сбила очередной дрон ВСУ над Белгородской областью
Российская ПВО сбила очередной дрон ВСУ над Белгородской областью

Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена и на территории Воронежской области. Российские средства противовоздушной обороны готовы к отражению возможной атаки.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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