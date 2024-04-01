В Курской области введён режим угрозы атаки БПЛА
Губернатор Старовойт: Угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области
На территории Курской области объявлена угроза атаки беспилотников, предупредил губернатор региона Роман Старовойт.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал он в телеграм-канале.
Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена и на территории Воронежской области. Российские средства противовоздушной обороны готовы к отражению возможной атаки.
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