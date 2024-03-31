Российская ПВО сбила очередной дрон ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — уточнили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что женщина погибла при обстреле ВСУ в Белгородской области. Кроме того, в результате атаки повреждения получили четыре частных домовладения, хозпостройка и три машины. Также в районе оборвались линии газо- и электроснабжения.