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31 марта, 14:10

Женщина погибла при обстреле ВСУ в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Дунайка Белгородской области, погибла женщина

ВСУ обстреляли село Дунайка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Дунайка Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины обстреляли село Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли село Дунайка Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Дунайка Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты", — написал глава региона.

ВСУ обстреляли село Дунайка Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село Дунайка Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Он также рассказал, что в результате обстрела повреждения получили четыре частных домовладениях, хозпостройка и три машины. Кроме того, оборвались линии газо- и электроснабжения. На месте работают спецслужбы.

Гладков: Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области
Гладков: Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ сбросили бомбы с беспилотников на село Цаповка Белгородской области. К счастью, никто не пострадал. Повреждения получили только четыре автомобиля.

Александра Мышляева
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