Женщина погибла при обстреле ВСУ в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли село Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области, погибла мирная жительница. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли село Дунайка Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"К большому горю, погибла мирная жительница — женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы. Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты", — написал глава региона.

ВСУ обстреляли село Дунайка Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Он также рассказал, что в результате обстрела повреждения получили четыре частных домовладениях, хозпостройка и три машины. Кроме того, оборвались линии газо- и электроснабжения. На месте работают спецслужбы.