Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области
Губернатор Гусев: Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.
"Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", — написал чиновник в телеграм-канале.
Днём ранее российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории Белгородской области. Силы ПВО поразили два украинских беспилотника.
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