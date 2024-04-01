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1 апреля, 04:23

Минобороны РФ: Два украинских БПЛА перехвачены в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 1 апреля, пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории Белгородской области и поразили два украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области", — говорится в телеграм-канале ведомства.

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Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

За сутки это уже не первая попытка противника атаковать регион. Накануне ВСУ сбросили две бомбы на село Цаповка под Белгородом. А в результате удара по Дунайке Грайворонского городского округа погибла местная жительница. Около 17 часов по московскому времени над областью был сбит ещё один вражеский дрон.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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