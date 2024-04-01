Минобороны РФ: Два украинских БПЛА перехвачены в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 1 апреля, пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории Белгородской области и поразили два украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области", — говорится в телеграм-канале ведомства.
За сутки это уже не первая попытка противника атаковать регион. Накануне ВСУ сбросили две бомбы на село Цаповка под Белгородом. А в результате удара по Дунайке Грайворонского городского округа погибла местная жительница. Около 17 часов по московскому времени над областью был сбит ещё один вражеский дрон.
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