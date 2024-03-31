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31 марта, 04:45

Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

В небе над Белгородской областью уничтожены десять реактивных снарядов украинской РЗСО Vampire, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении ведомства.

Между тем губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале, что в регионе отменён сигнал ракетной опасности.

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Напомним, сегодня утром в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об угрозе и призвал жителей спрятаться и не подходить к окнам. А вечером 30 марта дроны ВСУ атаковали легковой автомобиль на участке трассы между сёлами Красным и Вознесеновка и инфраструктурный объект в Тишанке.

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Telegram / Настоящий Гладков

Николь Вербер
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