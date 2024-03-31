Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

В небе над Белгородской областью уничтожены десять реактивных снарядов украинской РЗСО Vampire, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — говорится в сообщении ведомства.