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31 марта, 04:05

Гладков: В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетного удара в регионе. Он обратился к местным жителям с просьбой спрятаться и не подходить к окнам.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в своём телеграм-канале.

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Появилось видео разгрома логова ВСУ со стоянкой танков с помощью ракет "Искандер"

Накануне дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Причём это был не единственный удар украинской стороны по региону за день. Ранее также был повреждён инфраструктурный объект в селе Тишанка после атаки украинского беспилотника.

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Telegram / Настоящий Гладков

Николь Вербер
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