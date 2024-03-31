Гладков: В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетного удара в регионе. Он обратился к местным жителям с просьбой спрятаться и не подходить к окнам.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон, со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в своём телеграм-канале.