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31 марта, 04:09

МО РФ: Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Ярославской области

Российские военные пресекли попытки киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны при помощи беспилотников. Три дрона были уничтожены в небе над Ярославской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 06:00 мск <...> дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", — говорится в сообщении ведомства.

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Между тем в Белгороде и Белгородском районе этим утром запущена сирена ракетной опасности. Только накануне регион подвергся очередной атаке киевского режима, в результате которой был повреждён легковой автомобиль. Кроме того, вчера, 30 марта, ВСУ ударили по селу Тишанка Волоконовского района, используя дрон-камикадзе.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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