Губернатор Старовойт: В Курской области объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — говорится в сообщении.