Губернатор Старовойт: В Курской области объявлена угроза атаки БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — говорится в сообщении.
Напомним, регион периодически подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне Украина ударила сразу по трём приграничным сёлам: Гуево Суджанского района, а также населённым пунктам Рыльского района — Красный Пахарь и Козино. В первом разрушен сарай, а также повреждены окна в частных домовладениях.
Telegram / Роман Старовойт