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30 марта, 21:50

Губернатор Старовойт: В Курской области объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — говорится в сообщении.

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Подросток ранен в результате новой атаки ВСУ на Брянскую область

Напомним, регион периодически подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне Украина ударила сразу по трём приграничным сёлам: Гуево Суджанского района, а также населённым пунктам Рыльского района — Красный Пахарь и Козино. В первом разрушен сарай, а также повреждены окна в частных домовладениях.

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Telegram / Роман Старовойт

Николь Вербер
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