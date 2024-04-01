БПЛА замечены у Липецкой области, введён режим воздушной опасности

Вблизи границ Липецкой области замечены беспилотники, на территории региона вводится режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", — написал чиновник в телеграм-канале и призвал жителей региона сохранять спокойствие.