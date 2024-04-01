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1 апреля, 18:43

Российские силы ПВО перехватили шесть украинских дронов над Чёрным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили шесть украинских беспилотников самолётного типа над Чёрным морем. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 19:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, около часа назад средства ПВО сбили 19 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью. А до этого днём 1 апреля Минобороны сообщало об уничтожении 17 таких же снарядов над регионом. Как позже уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадало девять человек, один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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