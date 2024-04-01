Над Белгородской областью сбито 17 снарядов РСЗО Vampire

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 16:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Губернатор региона Вячеслав Гладков атаку пока не комментировал.