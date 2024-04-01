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1 апреля, 14:06

Над Белгородской областью сбито 17 снарядов РСЗО Vampire

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 16:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Губернатор региона Вячеслав Гладков атаку пока не комментировал.

Это уже не первая за сегодняшний день попытка противника атаковать Белгородскую область. Так, в ночь на 1 апреля российские средства ПВО поразили два украинских беспилотника над территорией региона.

Пятеро пострадавших при обстрелах ВСУ в Белгороде находятся в реанимации
Пятеро пострадавших при обстрелах ВСУ в Белгороде находятся в реанимации
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ТАСС / Полегенько Александр

Наталья Исакова
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