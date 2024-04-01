Над Белгородской областью сбито 17 снарядов РСЗО Vampire
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 16:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО 17 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
Губернатор региона Вячеслав Гладков атаку пока не комментировал.
Это уже не первая за сегодняшний день попытка противника атаковать Белгородскую область. Так, в ночь на 1 апреля российские средства ПВО поразили два украинских беспилотника над территорией региона.
ТАСС / Полегенько Александр