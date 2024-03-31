Пятеро пострадавших при обстрелах ВСУ в Белгороде находятся в реанимации

После атак со стороны ВСУ в Белгородской областной больнице проходят лечение 13 пострадавших, пятеро из них находятся в реанимации. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Сегодня навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в Белгородской областной клинической больнице. В настоящий момент в медучреждении получают лечение 13 раненых, пятеро из них находятся в реанимации, остальные — в отделениях", — написал губернатор.

По его словам, в реанимацию в том числе попали двое сотрудников МЧС России, которые оказались под обстрелом в селе Головчино 26 марта. У одного из них осколочное слепое проникающее ранение груди и осколочное сквозное проникающее ранение живота. Второй пострадавший сотрудник ведомства получил закрытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом скулоорбитального комплекса, ушибленно-рваные раны височной, лобной, щёчной областей и осколочное непроникающее ранение левой половины грудной клетки.

"Все пациенты постоянно находятся под пристальным вниманием наших врачей. При необходимости наши доктора советуются со специалистами из федерального центра. У большинства пациентов заметна положительная динамика", — сообщил Гладков.