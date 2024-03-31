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31 марта, 05:54

Жилой дом загорелся после атаки ВСУ на Белгород, хозяйка получила ожоги

Пожар произошёл в жилом доме под Белгородом после атаки ВСУ. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Хозяйка дома пострадала — у неё ожог руки.

  • Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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"В результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание — пожарные расчёты оперативно их ликвидировали", — проинформировал губернатор.

Есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения. Аварийные службы выехали на места повреждений для устранения последствий.

Гладков: В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Гладков: В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Накануне дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Причём это был не единственный удар украинской стороны по региону за день. Ранее также был повреждён инфраструктурный объект в селе Тишанка после атаки украинского беспилотника.

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Telegram / Настоящий Гладков

Марина Калегина
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