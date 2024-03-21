Средства ПВО сбили украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. По данным МО РФ, силы противовоздушной обороны днём в четверг, 21 марта, уничтожили украинский дрон над Белгородской областью.
В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российскую территорию с применением беспилотника самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — добавили в МО РФ.
Напомним, утром 21 марта ВСУ уже обстреливали Белгород. Под удар, в частности, попали "Белгород-арена" и жилые дома. В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью 10 снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire. Руководство "Белгород-арены" после инцидента выложило видео повреждённого учреждения с выбитыми стёклами.
VK / Минобороны России