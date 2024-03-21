Гладков: Пять человек попали в больницу после атаки ВСУ по Белгороду
Повреждённый дом в Белгороде. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"
Пять человек, предварительно, пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду сегодня, 21 марта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Побитые окна в Белгороде. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
"Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу № 2, мужчина с осколочными ранениями руки и плеча — в областную клиническую больницу", — написал губернатор в телеграм-канале.
Повреждённый дом в Белгороде. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
Гладков добавил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. По его словам, в Белгороде повреждено больше 30 квартир в шести многоквартирных домах. В одном из домов обломки упали на верхние этажи, там может обрушиться балкон. Кроме того, большие разрушения зафиксированы в "Белгород-арене", выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения. Из-за атаки ВСУ около пяти тысяч человек остались временно без света, так как повредились линии электропередачи. Также стало известно, что повреждены десять автомобилей.
Разрушенная кровля здания. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
По словам главы региона, пять домов и две машины повредились в Белгородском районе в посёлке Дубовое, в селе Новая Деревня — ограждение в частном доме, в посёлке Майский — четыре частных дома и один автомобиль. Кроме того, в последнем населённом пункте осколки снаряда упали на парковку. В настоящее время на всех местах работают оперативные службы.
Напомним, утром 21 марта ВСУ обстреляли Белгород. Под удар, в частности, попала "Белгород-арена". В Минобороны России сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью десять реактивных снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire. Руководство "Белгород-арены" после инцидента выложило видео повреждённого учреждения с выбитыми стёклами.