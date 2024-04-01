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1 апреля, 17:06

Силы ПВО сбили ещё 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили ещё 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, очередная вражеская атака была пресечена около 18:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Ранее 1 апреля днём Минобороны сообщало о сбитии 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Как позже уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадало девять человек, один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии.

Минобороны РФ: Два украинских БПЛА перехвачены в Белгородской области
Минобороны РФ: Два украинских БПЛА перехвачены в Белгородской области
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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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