Силы ПВО сбили ещё 19 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили ещё 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, очередная вражеская атака была пресечена около 18:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Ранее 1 апреля днём Минобороны сообщало о сбитии 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Как позже уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадало девять человек, один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии.