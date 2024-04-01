Девять человек пострадало при массированном обстреле Белгорода из "Вампиров"

Девять человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повреждения в доме в Белгороде после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Один мужчина в тяжёлом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Семь человек — шестеро мужчин и одна женщина — доставлены в городскую больницу № 2 с осколочными ранениями разных частей тела и баротравмами. Всем им оказываем квалифицированную медицинскую помощь", — написал глава региона в телеграм-канале.

Сгоревшая машина в Белгороде после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Уточняется, что в самом областном центре в результате атаки были выбиты окна в 13 квартирах восьми многоквартирных домов, также повреждены три частных дома. Из-за прилёта снаряда в школе № 41 посечён фасад здания: там выбило около двадцати окон и разрушена плитка. Гладков добавил, что повреждены три машины, одна из них полностью сгорела.

Повреждённый дом в Белгороде после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков