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1 апреля, 15:35

Девять человек пострадало при массированном обстреле Белгорода из "Вампиров"

Гладков: При обстреле ВСУ Белгорода из РСЗО Vampire пострадало девять человек

Повреждённая школа в Белгороде после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённая школа в Белгороде после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Девять человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повреждения в доме в Белгороде после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждения в доме в Белгороде после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"Один мужчина в тяжёлом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Семь человек — шестеро мужчин и одна женщина — доставлены в городскую больницу № 2 с осколочными ранениями разных частей тела и баротравмами. Всем им оказываем квалифицированную медицинскую помощь", — написал глава региона в телеграм-канале.

Сгоревшая машина в Белгороде после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Сгоревшая машина в Белгороде после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Уточняется, что в самом областном центре в результате атаки были выбиты окна в 13 квартирах восьми многоквартирных домов, также повреждены три частных дома. Из-за прилёта снаряда в школе № 41 посечён фасад здания: там выбило около двадцати окон и разрушена плитка. Гладков добавил, что повреждены три машины, одна из них полностью сгорела.

Повреждённый дом в Белгороде после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый дом в Белгороде после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Кроме того, в Белгородском районе в посёлке Дубовое и селе Таврово разрушены по два частных дома. В посёлке Новосадовый осколками испорчена крыша одного автомобиля, а в Майском — выбиты окна в доме.

Женщина погибла при обстреле ВСУ в Белгородской области
Женщина погибла при обстреле ВСУ в Белгородской области

Напомним, сегодня, 1 апреля, российская система ПВО сбила 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. А в ночь на понедельник были сбиты два украинских беспилотника.

Дарья Нарыкова
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