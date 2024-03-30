Предупреждён — значит вооружён, считает депутат Госдумы от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, скоро в Крыму найдут противоядие от обещанных ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS, о которых так много говорит Владимир Зеленский.

"Мы благодарны Зеленскому о предупреждении насчёт будущих объектов атак американских ракет. Тот, кто предупреждён, уже вооружён. Зеленский нам не просто предупреждение, а целый план действий разболтал. Я не сомневаюсь, что на каждый яд наши расчёты ПВО уже ищут и найдут противоядие, так что плеваться ядом Зеленскому вряд ли успешно получится", — сказал Белик в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, он отметил, что предыдущие поставки западного вооружения Украине не помогли Незалежной добиться успехов на фронте.