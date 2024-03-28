В Пентагоне заявили о снижении риска эскалации конфликта на Украине

В Минобороны США полагают, что угроза эскалации на Украине снизилась на фоне возможной поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS. Такое мнение высказал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США, генерал Чарльз Браун на встрече с Группой военных обозревателей Вашингтона.

"Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса", — пояснил Браун, слова которого приводит ТАСС.

Он также усомнился в способности ВС РФ начать новую масштабную наступательную операцию на Украине. Браун выразил мнение, будто Россия за минувший год израсходовала значительные ресурсы на СВО.