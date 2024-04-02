Трое из шести раненных в результате атаки дронов на Татарстан госпитализированы

Трое из шести пострадавших при атаке беспилотников на Татарстан госпитализированы, ещё трое уже отпущены домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба главы республики.

"Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, ещё трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование. И после оказания необходимой помощи также будут отпущены домой", — говорится в сообщении.