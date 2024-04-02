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2 апреля, 06:30

Трое из шести раненных в результате атаки дронов на Татарстан госпитализированы

Трое из шести пострадавших при атаке беспилотников на Татарстан госпитализированы, ещё трое уже отпущены домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба главы республики.

"Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, ещё трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование. И после оказания необходимой помощи также будут отпущены домой", — говорится в сообщении.

При этом, по некоторым данным, число пострадавших при атаке дронов в Елабужском районе Татарстана выросло до семи.

Ранее сообщалось, что в Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия. Как уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Также была информация, что в результате удара нескольких беспилотников по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане два человека получили ранения. Позднее стало известно, что число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло до шести.

Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской области
Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской области
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Unsplash / Adhy Savala

Иван Косицын
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