Трое из шести раненных в результате атаки дронов на Татарстан госпитализированы
Трое из шести пострадавших при атаке беспилотников на Татарстан госпитализированы, ещё трое уже отпущены домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба главы республики.
"Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, ещё трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование. И после оказания необходимой помощи также будут отпущены домой", — говорится в сообщении.
При этом, по некоторым данным, число пострадавших при атаке дронов в Елабужском районе Татарстана выросло до семи.
Ранее сообщалось, что в Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия. Как уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Также была информация, что в результате удара нескольких беспилотников по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане два человека получили ранения. Позднее стало известно, что число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло до шести.
Unsplash / Adhy Savala