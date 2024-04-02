В результате удара беспилотников по общежитию ОЭЗ "Алабуга" ранены два человека
В результате удара нескольких беспилотников по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане два человека получили ранения. Об этом сообщает ОЭЗ в своём телеграм-канале. Атака была совершена рано утром 2 апреля.
Последствия удара беспилотников по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане. Видео © SHOT
"Сегодня… был нанесён удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 05:45 утра в "Алабуге". Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию", — говорится в сообщении.
Как уточняется, данные беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. По данным SHOT, один из БПЛА атаковал общежитие местного политеха. Всего на территории восемь таких построек, предварительно, три из них пострадали.
Ранее сообщалось, что в Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия. Как уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.