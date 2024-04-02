В результате удара беспилотников по общежитию ОЭЗ "Алабуга" ранены два человека

В результате удара нескольких беспилотников по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане два человека получили ранения. Об этом сообщает ОЭЗ в своём телеграм-канале. Атака была совершена рано утром 2 апреля.

Последствия удара беспилотников по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане. Видео © SHOT

"Сегодня… был нанесён удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 05:45 утра в "Алабуге". Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию", — говорится в сообщении.

Как уточняется, данные беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. По данным SHOT, один из БПЛА атаковал общежитие местного политеха. Всего на территории восемь таких построек, предварительно, три из них пострадали.