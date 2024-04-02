Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло до шести

В результате атаки беспилотников в Елабуге в Татарстане пострадали минимум шесть человек. Предварительно, среди граждан, получивших травмы, есть несовершеннолетние.

Видео © Telegram / ОЭЗ "Алабуга"

"В настоящее время установлено, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек", — отметили в оперативных службах, передаёт ТАСС.

Кроме того, в результате удара остекление нарушено в трёх зданиях общежития.