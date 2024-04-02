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2 апреля, 06:05

Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло до шести

ТАСС: В результате атаки беспилотников в Елабуге пострадали шесть человек

В результате атаки беспилотников в Елабуге в Татарстане пострадали минимум шесть человек. Предварительно, среди граждан, получивших травмы, есть несовершеннолетние.

Видео © Telegram / ОЭЗ "Алабуга"

"В настоящее время установлено, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек", — отметили в оперативных службах, передаёт ТАСС.

Кроме того, в результате удара остекление нарушено в трёх зданиях общежития.

Ранее сообщалось, что в Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия. Как уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Также была информация, что в результате удара нескольких беспилотников по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане два человека получили ранения.

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Иван Косицын
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