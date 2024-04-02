Число пострадавших при атаке беспилотников в Елабуге выросло до шести
ТАСС: В результате атаки беспилотников в Елабуге пострадали шесть человек
В результате атаки беспилотников в Елабуге в Татарстане пострадали минимум шесть человек. Предварительно, среди граждан, получивших травмы, есть несовершеннолетние.
Видео © Telegram / ОЭЗ "Алабуга"
"В настоящее время установлено, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек", — отметили в оперативных службах, передаёт ТАСС.
Кроме того, в результате удара остекление нарушено в трёх зданиях общежития.
Ранее сообщалось, что в Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия. Как уточнили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Также была информация, что в результате удара нескольких беспилотников по общежитию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане два человека получили ранения.