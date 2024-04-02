Политолог раскрыл связь между кризисом власти у Зеленского и активностью БПЛА в Татарстане
Публицист Гаспарян: Атакой в Татарстане Киев пытается перебить два инфоповода
С помощью очередной атаки беспилотников на территории России Киев пытается перебить сразу два негативных инфоповода. Об этом рассказал в беседе с Life.ru политолог и публицист Армен Гаспарян. Первый кейс, от которого украинский режим пытается отвлечь внимание, — это отсутствие успехов на передовой.
"Громадянам надо давать хоть какие-то поводы для радости и уверенности, что ещё можно что-то сделать", — указал собеседник Life.ru.
Второй кейс, по словам Гаспаряна, связан с кризисом власти и истекающей легитимностью Владимира Зеленского. По словам эксперта, Офис президента Украины умело использует любое его присутствие в информационном пространстве, чтобы нынешний режим поднабрал очков, особенно у публики, которая не в силах осознать, что преподнесённые ей "победы", по большому счёту, ничего не дают.
Если у вас есть информационный повод, что вы там что-то успешно где-то атаковали, пусть даже вам это ни тактически, ни стратегически ничего не даёт, то его можно использовать. В информационном пространстве главное — присутствие, а не конечный результат. Рекомендую вспомнить, что во время теракта в "Крокусе" полтора дня не было вообще никаких сообщений в украинских медиа по поводу происходящих событий в зоне СВО. Делайте выводы!
Политолог и публицист Армен Гаспарян
Напомним, что утром во вторник, 2 апреля, украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Это первая атака, зафиксированная в Татарстане, с начала специальной военной операции. Власти региона сообщают о наличии пострадавших, их состояние выясняется. Технологический процесс предприятий не нарушен.
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