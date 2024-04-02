Политолог раскрыл связь между кризисом власти у Зеленского и активностью БПЛА в Татарстане

Если у вас есть информационный повод, что вы там что-то успешно где-то атаковали, пусть даже вам это ни тактически, ни стратегически ничего не даёт, то его можно использовать. В информационном пространстве главное — присутствие, а не конечный результат. Рекомендую вспомнить, что во время теракта в "Крокусе" полтора дня не было вообще никаких сообщений в украинских медиа по поводу происходящих событий в зоне СВО. Делайте выводы!