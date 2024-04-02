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2 апреля, 10:33

Число пострадавших при атаке БПЛА на общежитие ОЭЗ "Алабуга" выросло до 12

Количество пострадавших при атаке БПЛА на общежитие в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, среди пострадавших есть студенты из Южного Судана, Зимбабве и Нигерии. В больницах пока по-прежнему остаются три человека.

Напомним, утром 2 апреля несколько украинских беспилотников атаковали предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Сообщалось, что в результате атаки ВСУ пострадало не менее семи человек, в их числе гражданка Руанды.

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Telegram / ДТП, ЧП | Казань

Наталья Исакова
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