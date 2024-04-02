Число пострадавших при атаке БПЛА на общежитие ОЭЗ "Алабуга" выросло до 12

Количество пострадавших при атаке БПЛА на общежитие в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, среди пострадавших есть студенты из Южного Судана, Зимбабве и Нигерии. В больницах пока по-прежнему остаются три человека.