Число пострадавших при атаке БПЛА на общежитие ОЭЗ "Алабуга" выросло до 12
Количество пострадавших при атаке БПЛА на общежитие в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, среди пострадавших есть студенты из Южного Судана, Зимбабве и Нигерии. В больницах пока по-прежнему остаются три человека.
Напомним, утром 2 апреля несколько украинских беспилотников атаковали предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Сообщалось, что в результате атаки ВСУ пострадало не менее семи человек, в их числе гражданка Руанды.
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