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2 апреля, 07:45

Студентка из Руанды пострадала при атаке БПЛА на общежитие ОЭЗ "Алабуга"

Студентка из Руанды пострадала при атаке украинского беспилотника на общежитие в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга". По данным SHOT, 16-летняя гражданка африканской республики обучается в местном политехе, она госпитализирована.

Общежитие "Алабуга Политех", атакованное украинским беспилотником. Фото © Telegram / "Казань на максималках"

Общежитие "Алабуга Политех", атакованное украинским беспилотником. Фото © Telegram / "Казань на максималках"

Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), в результате атаки БПЛА в Елабуге в Татарстане пострадали семь человек. Все они, в том числе двое несовершеннолетних, являются студентами.

"[У всех] лёгкая и средняя степени [тяжести]", — добавил собеседник агенства.

Трое из шести раненных в результате атаки дронов на Татарстан госпитализированы
Трое из шести раненных в результате атаки дронов на Татарстан госпитализированы

Напомним, ВСУ предприняли очередную попытку атаковать территорию России с помощью беспилотников. На этот раз под удар попал Татарстан, где дроны ударили по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. В частности пострадало общежитие в ОЭЗ "Алабуга". Серьёзных нарушений нет, технологический процесс не нарушен.

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Telegram / "Казань на максималках"

Матвей Константинов
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