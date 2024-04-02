Студентка из Руанды пострадала при атаке БПЛА на общежитие ОЭЗ "Алабуга"

Студентка из Руанды пострадала при атаке украинского беспилотника на общежитие в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга". По данным SHOT, 16-летняя гражданка африканской республики обучается в местном политехе, она госпитализирована.

Общежитие "Алабуга Политех", атакованное украинским беспилотником. Фото © Telegram / "Казань на максималках"

Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), в результате атаки БПЛА в Елабуге в Татарстане пострадали семь человек. Все они, в том числе двое несовершеннолетних, являются студентами.

"[У всех] лёгкая и средняя степени [тяжести]", — добавил собеседник агенства.