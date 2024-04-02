"Не понимают по-украински": В Госдуме объяснили, почему Киев предпочитает беспилотники диверсантам
Депутат Делягин призвал наладить массовое производство дронов-перехватчиков
Беспилотник, который атаковал Республику Татарстан, запустили не с территории России, дрон был оборудован соответствующей системой наведения, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. В беседе с Life.ru парламентарий объяснил, почему ВСУ предпочитают использовать технику вместо диверсантов.
Депутат Делягин прокомментировал атаку беспилотников на Татарстан. Видео © Life.ru
"Вероятно, сначала пытались достать диверсанты. Потом поняли, что не всех диверсантов можно обучить, не всем диверсантам можно что-то объяснить. Многие, как мы видим, не понимают по-русски и, соответственно, не понимают и по-украински, поэтому они стали использовать эту технику", — сказал Делягин.
Также депутат призвал наладить массовое производство дронов-перехватчиков, которые могли бы автоматически взлетать и поражать вражескую цель.
Напомним, утром 2 апреля несколько украинских беспилотников атаковали предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", где пострадало не менее семи человек. Трое госпитализированы, включая несовершеннолетнюю иностранную студентку.
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