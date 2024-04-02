"Не понимают по-украински": В Госдуме объяснили, почему Киев предпочитает беспилотники диверсантам

Беспилотник, который атаковал Республику Татарстан, запустили не с территории России, дрон был оборудован соответствующей системой наведения, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. В беседе с Life.ru парламентарий объяснил, почему ВСУ предпочитают использовать технику вместо диверсантов.

"Вероятно, сначала пытались достать диверсанты. Потом поняли, что не всех диверсантов можно обучить, не всем диверсантам можно что-то объяснить. Многие, как мы видим, не понимают по-русски и, соответственно, не понимают и по-украински, поэтому они стали использовать эту технику", — сказал Делягин.