Картаполов рассказал Life.ru, когда прекратятся атаки дронов ВСУ по России

ВС России делают всё, чтобы украинские атаки по территории России прекратились, однако окончательно сделать это можно будет лишь после взятия Киева. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя утренний удар дронов по Татарстану.

Андрей Картаполов — об атаках украинских дронов по территории России. Видео © Life.ru

"Когда Киев возьмём, тогда закончится беспредел с беспилотниками. Пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме повседневной деятельности", — отметил он.