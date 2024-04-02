Картаполов рассказал Life.ru, когда прекратятся атаки дронов ВСУ по России
Картаполов: Атаки украинских дронов по России можно прекратить взятием Киева
ВС России делают всё, чтобы украинские атаки по территории России прекратились, однако окончательно сделать это можно будет лишь после взятия Киева. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя утренний удар дронов по Татарстану.
Андрей Картаполов — об атаках украинских дронов по территории России. Видео © Life.ru
"Когда Киев возьмём, тогда закончится беспредел с беспилотниками. Пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки в режиме повседневной деятельности", — отметил он.
Депутат заметил, что наша страна имеет дело с очень подлым противником, который вместо использования традиционных методов ведения боевых действий "бьёт исподтишка", ведь в Елабуге не было военных объектов, а целью Киева стало общежитие с мирными людьми. По словам Картаполова, с терроризмом всегда бороться сложнее, чем с обычным противником, однако Россия справится.
Напомним, рано утром 2 апреля украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Обошлось без серьёзных разрушений и нарушений технологического процесса. Также пострадало общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга", пострадало семь человек, все они — студенты местного политеха. Трое госпитализированы.
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