Стало известно о применении искусственного интеллекта во время атак ВСУ по территории России
CNN сообщает о применении Украиной ИИ для ударов беспилотниками по территории РФ
Некоторые атаки ВСУ по территории России могли осуществляться беспилотниками с задействованием базового искусственного интеллекта. По крайней мере, так утверждает CNN. По данным источника телеканала, такой летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности. И в условиях, когда беспилотники "глушат", за точность ударов отвечает именно машинное зрение.
Как это реализовано на практике и откуда Украина получила соответствующую технологию, источник CNN не уточнил.
"Маршрут полётов определяется заранее с нашими союзниками, и беспилотники следуют заданному плану, чтобы мы могли поражать цели с точностью до нескольких метров", — добавил он.
Напомним, что утром во вторник, 2 апреля, украинские беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Это первая атака, зафиксированная в Татарстане, с начала специальной военной операции. Власти региона сообщают о наличии пострадавших, их состояние выясняется. Технологический процесс предприятий не нарушен.
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