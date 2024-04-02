Стало известно о применении искусственного интеллекта во время атак ВСУ по территории России

Некоторые атаки ВСУ по территории России могли осуществляться беспилотниками с задействованием базового искусственного интеллекта. По крайней мере, так утверждает CNN. По данным источника телеканала, такой летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности. И в условиях, когда беспилотники "глушат", за точность ударов отвечает именно машинное зрение.

Как это реализовано на практике и откуда Украина получила соответствующую технологию, источник CNN не уточнил.

"Маршрут полётов определяется заранее с нашими союзниками, и беспилотники следуют заданному плану, чтобы мы могли поражать цели с точностью до нескольких метров", — добавил он.