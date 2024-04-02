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2 апреля, 08:07

ВСУ предупредили о новом российском дроне, который сыграет ключевую роль в конфликте

WION: Новая версия FPV-дрона "Джокер-10" ВС РФ сыграет решающую роль на фронте

Свежая модификация российского FPV-дрона "Джокер-10" сыграет решающую роль в спецоперации. Об этом говорится в сюжете индийского телеканала WION.

"БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте", — сказала ведущая.

Так, новая версия дрона может также выполнять задачу противовоздушной обороны и сбивать украинские беспилотники. Причём каждый пуск такого БПЛА обходится ВС РФ "дешевле, чем цена велосипеда".

Армия дронов ВСУ стала меньше на 17 тысяч БПЛА за время СВО
Армия дронов ВСУ стала меньше на 17 тысяч БПЛА за время СВО

Напомним, в конце марта стало известно о новой российской разработке, уже применяемой в зоне проведения СВО, — беспилотниках семейства "Джокер". Например, модель "Джокер-10" может переходить в режим "спячки" после попадания на позиции противника, а защищённость БПЛА полностью исключает его обезвреживание. У этих дронов уже есть успехи: недавно они заставили сдаться целую роту солдат ВСУ — 60 человек.

Обложка ©

Unsplash / Diana Măceşanu

Матвей Константинов
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