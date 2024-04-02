ВСУ предупредили о новом российском дроне, который сыграет ключевую роль в конфликте
WION: Новая версия FPV-дрона "Джокер-10" ВС РФ сыграет решающую роль на фронте
Свежая модификация российского FPV-дрона "Джокер-10" сыграет решающую роль в спецоперации. Об этом говорится в сюжете индийского телеканала WION.
"БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте", — сказала ведущая.
Так, новая версия дрона может также выполнять задачу противовоздушной обороны и сбивать украинские беспилотники. Причём каждый пуск такого БПЛА обходится ВС РФ "дешевле, чем цена велосипеда".
Напомним, в конце марта стало известно о новой российской разработке, уже применяемой в зоне проведения СВО, — беспилотниках семейства "Джокер". Например, модель "Джокер-10" может переходить в режим "спячки" после попадания на позиции противника, а защищённость БПЛА полностью исключает его обезвреживание. У этих дронов уже есть успехи: недавно они заставили сдаться целую роту солдат ВСУ — 60 человек.
Unsplash / Diana Măceşanu