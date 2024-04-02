ВСУ предупредили о новом российском дроне, который сыграет ключевую роль в конфликте

Свежая модификация российского FPV-дрона "Джокер-10" сыграет решающую роль в спецоперации. Об этом говорится в сюжете индийского телеканала WION.

"БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте", — сказала ведущая.