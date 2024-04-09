Глава Пентагона осудил Киев за удары по российским НПЗ

В комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США прошли слушания по поводу ударов киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), расположенным на территории России. Во время них глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что подобные атаки несут угрозу глобальной энергетике.

"Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия", — заявил руководитель американского военного ведомства.