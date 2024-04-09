Глава Пентагона осудил Киев за удары по российским НПЗ
Глава Пентагона Остин: Атаки ВСУ на НПЗ в РФ несут угрозу глобальной энергетике
Глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин. Обложка © Flickr / U.S. Secretary of Defense
В комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса США прошли слушания по поводу ударов киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), расположенным на территории России. Во время них глава Министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что подобные атаки несут угрозу глобальной энергетике.
"Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия", — заявил руководитель американского военного ведомства.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне также высказывался по этому поводу. По его мнению, украинские удары по нефтяной инфраструктуре на территории России вписываются в рамки законной обороны. Стоит отметить, что руководитель французского внешнеполитического ведомства не стал осуждать их.