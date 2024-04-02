Глава МИД Франции назвал законными удары Киева по российским НПЗ
Сежурне: Украинские удары по НПЗ в России вписываются в рамки законной обороны
Украинские удары по нефтяной инфраструктуре на территории России вписываются в рамки законной обороны, считает министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он не стал осуждать продолжающиеся атаки.
"Я буду достаточно прямым и ясным по теме украинских атак по российским НПЗ, тема остаётся практически без комментариев с нашей стороны: Украина действует в рамках легитимной обороны", — сказал он на пресс-конференции в Париже после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Напомним, утром 2 апреля украинские беспилотники совершили налёт на предприятия в татарстанских Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений и нарушений их работы нет, однако было повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Там пострадало семь человек, все они — студенты, в том числе иностранные. Трое госпитализированы.
ТАСС / Александр Рюмин