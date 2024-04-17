Законопроект США о помощи Украине предписывает предоставить Киеву ракеты ATACMS

Вашингтон планирует поставить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS в рамках законопроекта о выделении финансовой помощи Украине, представленном в Палате представителей Конгресса США.

"Президент [США Джон Байден] передаст правительству Украины дальнобойные армейские тактические ракетные системы (ATACMS) для содействия правительству Украины в обороне от Российской Федерации и достижении победы над ней", — сказано в тексте документа.

Как следует из документа, осуществить поставку нужно в кратчайшие сроки после принятия законопроекта. Помимо этого, проект о помощи Украине также предполагает выделение из бюджета США почти 61 млрд долларов. В частности, 23,2 миллиарда будут хотят направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд — на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 млрд — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".

В то же время документ обязывает Госдеп и Пентагон выработать чёткую стратегию поддержки Киева в течение 45 дней после принятия документа, а рассчитана она должна быть сразу на несколько лет. В неё войдут оценка финансовых ресурсов и описание последствий для национальной безопасности США, если цели по Киеву не будут достигнуты.

Помимо этого, законопроект предписывает Байдену договориться с украинской стороной о возмещении экономической помощи с возможностью списания до половины суммы долга. Соответсвующее соглашение между Киевом и Вашингтоном вступит в силу не позднее двух месяцев после вступления в силу этого законопроекта.