Блинкен: Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен признал, что если американская помощь Киеву задержится, то может наступить момент, когда станет "уже слишком поздно".

"Если она продолжит задерживаться, то да, существует реальный риск того, что мы окажемся в ситуации, когда будет уже слишком поздно", — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7.

Блинкен также выразил сожаление, что американский Конгресс не проголосовал за пакеты помощи Украине месяцами ранее, однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, "на этих выходных".