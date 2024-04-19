Блинкен: Если помощь Украине задержится, может стать слишком поздно
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Ciro De Luca
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен признал, что если американская помощь Киеву задержится, то может наступить момент, когда станет "уже слишком поздно".
"Если она продолжит задерживаться, то да, существует реальный риск того, что мы окажемся в ситуации, когда будет уже слишком поздно", — заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G7.
Блинкен также выразил сожаление, что американский Конгресс не проголосовал за пакеты помощи Украине месяцами ранее, однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, "на этих выходных".
Напомним, что согласно новому законопроекту о выделении финансовой помощи Украине Вашингтон планирует поставить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также почти 61 млрд долларов. В частности, 23,2 миллиарда хотят направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд — на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 млрд — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Если Конгресс примет закон, то президент Джо Байден заявил, что подпишет его.